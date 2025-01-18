Неделькович из «Питтсбурга» стал первым вратарем с голом и результативной передачей в одном матче в истории НХЛ

Голкипер «Питтсбурга» Алекс Неделькович отметился голом и результативной передачей в гостевом матче против «Баффало» (5:2) в регулярном чемпионате НХЛ.

29-летний американец выступил одним из ассистентов Коди Гласса во втором периоде и забросил последнюю шайбу в матче в пустые ворота в конце третьего.

Неделькович стал первым голкипером в истории НХЛ с голом и результативной передачей в одном матче лиги. Кроме того, он отразил 40 бросков по своим воротам.