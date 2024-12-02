Нечас признан лучшим игроком месяца в НХЛ

Форвард «Каролины» Мартин Нечас признан первой звездой по итогам ноября в НХЛ.

25-летний чех в 15 матча набрал 22 (7+15) очка. Второй звездой стал форвард «Колорадо» Микко Рантанен, который набрал 19 (11+8) очков в 14 играх.

Третья звезда — вратарь «Виннипега» Коннор Хеллебайк, который в 10 встречах одердал 8 побед и дважды сыграл на ноль.