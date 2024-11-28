Нечас повторил достижение Малкина по очкам за первые 22 матча сезона НХЛ

«Каролина» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Рейнджерс» (4:3).

Форвард «Харрикейнз» Мартин Нечас отметился двумя результативными передачами. Теперь на счету 25-летнего чеха 37 (12+25) очков в 22 матчах сезона — он повторил достижение форварда «Питтсбурга» Евгения Малкина по очкам за первые 22 игры сезона.