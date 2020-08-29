Бывший генеральный менеджер «Флориды» Дэйл Тэллон отреагировал на обвинения в расистских высказываниях.

— Я не расист. Я никогда не говорил ничего подобного, — цитирует Тэллона Florida Hockey Now. — Я за мир, за альянс и за то, что все пытаются делать прямо сейчас.

Говорят, что я что-то сказал после выступления Мэтта Дамбы, но я даже не видел его речь.

Я не знал, что Дамба чернокожий, потому что видел его только как хоккеиста. Не знал, что у него другой цвет кожи. Это все, что я могу сказать. Мне нужно понять, что происходит.