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Не все канадские провинции пока дали разрешение на проведение матчей НХЛ

12:11
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Национальная хоккейная лига официально утвердила структуру предстоящего сезона. Были внесены изменения в состав дивизион, в результате чего появился дивизион, в котором будут играть только команды из Канады.

Однако пока не все канадские провинции дали разрешение на проведение матчей на их территории, сообщает в Twitter журналист Франк Серавалли. Пока новые протоколы не подписало правительство Британской Колумбии, Онтарио и Квебека.

Переговоры продолжатся на этой неделе. Сезон должен стартовать 13 января.

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