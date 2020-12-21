Не все канадские провинции пока дали разрешение на проведение матчей НХЛ
12:11
Национальная хоккейная лига официально утвердила структуру предстоящего сезона. Были внесены изменения в состав дивизион, в результате чего появился дивизион, в котором будут играть только команды из Канады.
Однако пока не все канадские провинции дали разрешение на проведение матчей на их территории, сообщает в Twitter журналист Франк Серавалли. Пока новые протоколы не подписало правительство Британской Колумбии, Онтарио и Квебека.
Переговоры продолжатся на этой неделе. Сезон должен стартовать 13 января.
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