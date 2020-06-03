«Не верю в теории заговора». Американский журналист прокомментировал слухи о причастности России к протестам в США
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Журналист The Athletic Тарик Эль-Башир в колонке для «СЭ» поделился мнением о статье «Нью-Йорк Таймс» о том, что Россия причастна к расширению протестов в США.
— «Нью-Йорк Таймс» утверждает, что Россия приложила руку к этим протестам? Я не верю в подобные теории заговора. Не думаю, что Россия как-то причастна к происходящему. (Алена Гребенькова)
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