«Не уверен, что это по правилам, но круто!». Знаменитый американский хоккеист высказался о лакросс-голах Свечникова

Двукратный обладатель Кубка Стэнли Бретт Халл оценил голы форварда «Каролины» Андрея Свечникова. 19-летний россиянин в этом сезоне забросил две шайбы в стиле лакросс.

— В чем видите разницу между забивалами вашего и сегодняшнего дня в НХЛ?

— В том, что в хоккее больше нет зацепов и задержек. И парни, которые так быстры, техничны, а зачастую при этом и габаритны, могут развернуться. Ты не можешь сунуть клюшку, чтобы им помешать, — а в мое время это было запросто. У них больше пространства, и это прекрасно.

Они могут забивать, заведя клюшку себе между коньков, — попробовали бы сделать что-то такое в мое время! Меня цепляли за все, что могли. И свисток очень часто молчал. Теперь все по-другому, и это классно как для самих форвардов, так и для болельщиков. Волшебно!

— Забивают теперь не только из-под коньков, но и в стиле лакросс. Как вам эти чудеса от Андрея Свечникова?

(Хохочет) — Это реально круто! Не уверен, что по правилам, но круто! Это лишний раз показывает технический уровень таких ребят. (Игорь Рабинер)

Полностью интервью Халла — скоро в «СЭ»