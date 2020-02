«Не трогай моего друга». Бучневич вступился за партнера, атаковав со спины Маршана

«Рейнджерс» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ уступили «Бостону» — 1:3. В конце второго периода состоялась стычка между игроками. Форвард гостей Брэд Маршан толкнул в спину Райана Линдгрена. Мгновенно канадцу подобным действием ответил Павел Бучневич. Брэда удалили на две минуты.

— Эй, чувак, не трогай моего друга, — прокомментировали эпизод в Twitter theScore.

«Hey, man. Don't touch my friend.'



I'm guessing that's what Buchnevich is saying... ?



