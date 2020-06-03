Нади Яшкина, жена нападающего московского «Динамо» Дмитрия Яшкина, поделилась мнением о протестах в США. 25 мая полицейский задержал 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе, применив удушающий прием. После этого Флойд погиб, что вызвало волнения в США.

— В поддержку акции протеста в США, — написала Джаскин в своем Instagram. — Я не проживаю в США, но меня очень задела эта история. После просмотра видео, где полицейский убил мужчину, который подозревался в том, что он расплатился фальшивой купюрой 20 долларов, я не спала ночь. Перед глазами было это видео. Мне казалось, я сама могу выйти протестовать на улицу от злости...

Но когда я увидела, что творят многие люди, воспользовавшись протестом, меня это повергло в шок. Они бьют всех подряд на улице, грабят, поджигают чужое имущество. Погибли люди. Это уже не про протест, это уже кто-то воспользовался ситуацией и творит беспредел. Что тоже ужасно.

Мое мнение такое, что полиция, зная накаленную ситуацию в стране, должна была в первый же день публично арестовать полицейского «до выяснения обстоятельств». Но они это сделали, когда народ было не остановить. Очень все сложно, но убийство — это убийство. Независимо от цвета кожи. И он должен понести наказание.

Я прожила в США шесть лет, для меня обе страны уже близки, в США много друзей, в том числе черных. И мне не все равно, что происходит у нас и у них. Но то, что сделал этот недочеловек, вывернет любого здорового человека любой страны и национальности. Тот парень даже ничего не сделал и не сопротивлялся. А тот на глазах у людей его убил хладнокровно. Это просто очень жестоко!