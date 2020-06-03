«Не спала всю ночь, перед глазами это видео. Жена Яшкина — о протестах в США
Нади Яшкина, жена нападающего московского «Динамо» Дмитрия Яшкина, поделилась мнением о протестах в США. 25 мая полицейский задержал 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе, применив удушающий прием. После этого Флойд погиб, что вызвало волнения в США.
— В поддержку акции протеста в США, — написала Джаскин в своем Instagram. — Я не проживаю в США, но меня очень задела эта история. После просмотра видео, где полицейский убил мужчину, который подозревался в том, что он расплатился фальшивой купюрой 20 долларов, я не спала ночь. Перед глазами было это видео. Мне казалось, я сама могу выйти протестовать на улицу от злости...
Но когда я увидела, что творят многие люди, воспользовавшись протестом, меня это повергло в шок. Они бьют всех подряд на улице, грабят, поджигают чужое имущество. Погибли люди. Это уже не про протест, это уже кто-то воспользовался ситуацией и творит беспредел. Что тоже ужасно.
Мое мнение такое, что полиция, зная накаленную ситуацию в стране, должна была в первый же день публично арестовать полицейского «до выяснения обстоятельств». Но они это сделали, когда народ было не остановить. Очень все сложно, но убийство — это убийство. Независимо от цвета кожи. И он должен понести наказание.
Я прожила в США шесть лет, для меня обе страны уже близки, в США много друзей, в том числе черных. И мне не все равно, что происходит у нас и у них. Но то, что сделал этот недочеловек, вывернет любого здорового человека любой страны и национальности. Тот парень даже ничего не сделал и не сопротивлялся. А тот на глазах у людей его убил хладнокровно. Это просто очень жестоко!
Black lives matter ??в поддержку акции протеста в США ? #blacklivesmatter . Я не проживаю в США , но меня очень задела эта История . После просмотра видео где полицеи?скии? убил мужчину , которыи? ПОДОЗРЕВАЛСЯ в том что он расплатился фальшивои? купюрои? 20 $, я не спала ночь . Перед глазами было это видео . Мне казалось я сама могу выи?ти протестовать на улицу от злости ... но когда я увидела что творят многие люди воспользовавшись протестом , меня это тоже повергло в шок . Они бьют всех подряд на улице , грабят, поджигают чужое имущество . Погибли люди . Это уже не про протест , это уже кто-то воспользовался ситуациеи? и творит беспредел . Что тоже ужасно ( мое мнение такое , что полиция , зная накале?нную ситуацию в стране должна была в первыи? же день публично арестовать полицеи?ского «до выяснения обстоятельств». Но они это сделали когда народ было не остановить ??? очень все сложно , но убии?ство это убии?ство . Не зависимо от цвета кожи . И он должен понести наказание ..