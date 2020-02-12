«Не пью алкоголь совершенно». Брызгалов объяснил, почему не выпил бы пива с Бобровским
Бывший вратарь сборной России Илья Брызгалов в интервью «СЭ» заявил, что не употребляет алкоголь.
— Бобровского тут спрашивали, с кем из энхаэловцев он хотел бы выпить пива. В продолжение опроса The Athletic — по всей лиге. Знаете, кого он выбрал?
— Нет.
— Вас.
— Меня?! Ха-ха-ха. Серега забыл, наверное, что я не пью алкоголь совершенно. Но мы очень часто с ним, когда вместе играли, ужинать ходили. И у нас довольно интересные беседы всегда получались.
— А что обсуждали?
— Да все подряд. Серега — очень интересный человек. Интересные у него мысли тоже, свое видение на все. С ним очень приятно общаться. (Игорь Еронко)
Полностью интервью Ильи Брызгалова — здесь.
Дополнительная информация:
www.sport-express.ru/hockey/nhl/reviews/intervyu-ili-bryzgalova-o-rossiyskih-golkiperah-shesterkine-vasilevskom-samsonove-i-bobrovskom-1641195/