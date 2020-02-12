«Не пью алкоголь совершенно». Брызгалов объяснил, почему не выпил бы пива с Бобровским

Бывший вратарь сборной России Илья Брызгалов в интервью «СЭ» заявил, что не употребляет алкоголь.

— Бобровского тут спрашивали, с кем из энхаэловцев он хотел бы выпить пива. В продолжение опроса The Athletic — по всей лиге. Знаете, кого он выбрал?

— Нет.

— Вас.

— Меня?! Ха-ха-ха. Серега забыл, наверное, что я не пью алкоголь совершенно. Но мы очень часто с ним, когда вместе играли, ужинать ходили. И у нас довольно интересные беседы всегда получались.

— А что обсуждали?

— Да все подряд. Серега — очень интересный человек. Интересные у него мысли тоже, свое видение на все. С ним очень приятно общаться. (Игорь Еронко)

Полностью интервью Ильи Брызгалова — здесь.