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«Не пью алкоголь совершенно». Брызгалов объяснил, почему не выпил бы пива с Бобровским

18:30
Илья Брызгалов. Фото Федор Успенский., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Илья Брызгалов. Фото Федор Успенский., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Бывший вратарь сборной России Илья Брызгалов в интервью «СЭ» заявил, что не употребляет алкоголь.

(слева направо) Андрей Василевский, Илья Самсонов, Игорь Шестеркин, Илья Брызгалов.«Наши российские вратари — какие-то монстры». Тизер большого интервью Брызгалова

— Бобровского тут спрашивали, с кем из энхаэловцев он хотел бы выпить пива. В продолжение опроса The Athletic — по всей лиге. Знаете, кого он выбрал?

— Нет.

— Вас.

— Меня?! Ха-ха-ха. Серега забыл, наверное, что я не пью алкоголь совершенно. Но мы очень часто с ним, когда вместе играли, ужинать ходили. И у нас довольно интересные беседы всегда получались.

— А что обсуждали?

— Да все подряд. Серега — очень интересный человек. Интересные у него мысли тоже, свое видение на все. С ним очень приятно общаться. (Игорь Еронко)

Полностью интервью Ильи Брызгалова — здесь.

Дополнительная информация:

www.sport-express.ru/hockey/nhl/reviews/intervyu-ili-bryzgalova-o-rossiyskih-golkiperah-shesterkine-vasilevskom-samsonove-i-bobrovskom-1641195/

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