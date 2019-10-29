«Не пофигу ли нам, какой паспорт у Малкина?». Губерниев встал на защиту хоккеиста

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале эмоционально отреагировал на критику в адрес нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина за наличие американского паспорта.

— А разве не пофигу ли нам, какой паспорт у Малкина! — написал Губерниев. — Он что, Россию меньше любить будет? Или хуже играть в хоккей? Отстаньте от Малкина, он классный и у него моя подруга Кастерова жена! Вперед, Малкины!

«США — мой второй дом. Мне не нравятся конфликты Америки с Россией». Малкин — об американском паспорте

У Малкина — американский паспорт. Что это значит для сборной России