Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин высказался по поводу массовых протестов в США в связи с гибелью от рук полицейского афроамериканца Джорджа Флойда. Пользователи Reddit оценили его шаг.

— Я приятно удивлен этим. Надеялся, что игрок «Вашингтона» окажет поддержку! Это шокировало меня, я не ожидал, что европейский игрок скажет что-нибудь. ЭТО МОЙ КАПИТАН.

— Я буду честен, по разным причинам не ожидал, что русские игроки скажут что-нибудь. Хорошо, что Ови доказал мою неправоту.

— Было бы неплохо, чтобы игрок «Калгари» высказался. У этой команды нет лидера.

— Я заставляю людей звонить Сиду. У него действительно нет оправдания не высказываться. То же самое с Макдэвидом. И любым другим звездным игроком. И любым спортсменом.

— Честно говоря, после того, как Ови сказал что-то, я действительно разочарован, что Кросби этого не сделал.

— И Макдэвид тоже. Они медиароботы, а потом хоккейные фанаты жалуются, что хоккей не так популярен.