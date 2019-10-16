«Не нужно делать из него электроника!». Детский тренер Гусева — о положении хоккеиста в «Нью-Джерси»
Геннадий Курдин, детский тренер нападающего «Нью-Джерси» Никиты Гусева, заявил, что хоккеиста не должны ставить в четвертое звено.
— Зачем нужно было брать человека за четыре миллиона долларов в четвертое звено, если они могли спокойно набрать людей за пятьсот тысяч долларов? — приводит слова Курдина портал Allhockey.ru. — Они дебилы что ли? Посмотрите, сколько таких канадцев-дуболомов к нам приезжают!
Никита — игрок совершенно другого плана. Это понимает любой человек, который хоть как-то разбирается в хоккее. В «Нью-Джерси» что, не знали, кого берут? Не нужно из Гусева делать электроника!
В текущем сезоне Гусев провел 6 матчей за «Нью-Джерси» в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 3 (2+1) очко. «Дэвилз» занимают последнее место на «Востоке», имея в активе 2 очка.
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