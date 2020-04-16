«Не мог поверить, что канадец купился на его замах». Хартли вспомнил победный гол Ковальчука в великом финале в Квебеке

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли вспомнил гол форварда «Вашингтона» Илью Ковальчука в финале чемпионата мира-2008 в Квебеке против Канады.

— Менее чем через сезон после вашего увольнения Ковальчук забросил две решающие шайбы в ворота сборной Канады на чемпионате мира в Квебеке. Вы ему позвонили с поздравлением?

— Да. Я смотрел ту игру, работая в то время на ТВ. Когда я увидел, как он делает это движение, которое предшествовало броску, подумал: «Сейчас забьет!» Если Кови с этой точки не бросает сразу, он постарается обыграть ближайшего оппонента один в один.

Но я не мог поверить, что канадский игрок купился на его замах. Кто-то не сделал свою работу при подготовке сборной Канады. В прошлом году я тренировал Латвию против Кови и сказал своим игрокам: «Если он не бросает в одно касание, то точно будет пытаться таким образом вас обыграть». Латвийцы об этом знали, канадцы — нет. И он забил прекрасный гол. (Игорь Рабинер)

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