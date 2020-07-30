«Не импонирует». Ковалев не включил Панарина в тройку лучших россиян в НХЛ

Главный тренер «Куньлуня» Алексей Ковалев назвал лучших россиян в НХЛ. В его тройке не оказалось нападающего «Рейнджерс» Артемия Панарина. Его номинировали на «Харт Трофи».

— Назову тех, которые мне импонируют. На первое место поставил бы Малкина, — цитирует Ковалева «Российская газета». — Потом Тарасенко, который из «Сент-Луиса» и третий — Кузнецов из «Вашингтона».

— А как же Панарин из вашего родного «Рейнджерс»?

— Панарин — техничный. Есть что-то интересное в его игре. Но это не то, что импонирует лично мне. Думаю, шансы на «Харт Трофи» у него очень большие. Он провел очень сильный сезон.

Ковалева попросили назвать трех лучших россиян в НХЛ. Он вспомнил только одну фамилию