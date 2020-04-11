Защитник «Оттавы» Никита Зайцев опубликовал в своем Instagram пост, в котором прокомментировал развод с Маргаритой Готовцевой.

— Я очень долго молчал и не хотел давать комментарии, но происходящие события подсказывают, что пора вмешаться и прояснить ситуацию, — написал Зайцев. — За последнее время я узнал очень много «правды» о себе и своей семье. Например, что я коварным образом вырвал своих дочек из рук любящей мамы или, что находясь в браке с Ритой Готовцевой, я гулял направо и налево, бросив своих девочек. Я узнал, что мои родители оказались страшными людьми, которые издеваются над внучками и волнуются только о своем благосостоянии.

Я до конца хотел сохранить свою семью, но, к сожалению, для Маргариты понятие семьи — чуждо! Как мне кажется, из того, что я видел и из того, что рассказывала Рита, семья — это не про Готовцевых. Мама в наказание закрывала дочку на сутки в туалете, могла поднять на нее руку, писала в полицию на дочь заявления и сделала все, со слов Риты, чтобы она ненавидела свою маму и младшую сестру. И мне было очень странно прочитать рассуждения Готовцевой о моей семье. Оказывается, моему отцу всего лишь... хватило денег, чтобы поставить меня на коньки... А дальше я... «поехал» и стал осыпать папу и маму деньгами!

Маргарита, мои родители поставили меня на коньки в 5 лет, а первую зарплату я получил в Новосибирске в 17 лет. Как несложно посчитать, я 12 лет в хоккее просто обучался и всегда рядом были мама и папа. Они меня поддерживали во время неудач, травм, стрессов, радовались моим победам. Мама была и остается настоящей хозяйкой в доме, она сделала все, чтобы я и брат были накормлены, обуты и одеты, а сейчас пришло мое время помогать им, я этого хочу и могу позволить себе сделать это. Странно, что ты обвинила их в финансовой жадности!

Девочки...

Я очень люблю своих дочек и как бы не сложилась моя жизнь дальше, Соня и Вера всегда будут в моем сердце. Я сделаю все, чтобы они выросли в тепле, любви и заботе, получили достойное воспитание и хорошее образование. Я против неполных семей, но все, что произошло в нашей, уже не исправить, не отыграть назад и надо идти дальше...

В декабре прошлого года суд по делу опеки над детьми хоккеиста принял решение назначить опекуном мать. Сам Зайцев завил, что не согласен с решением суда и подаст апелляцию.

Видит Бог, я до конца хотел сохранить семью, но все, что сделал человек, которого я считал самым близким, не поддается никакой логике. Не хочу больше этой грязи! За своих детей я боролся и буду бороться до конца!