Не его день. Александр Алексеев попал по два жестких силовых приема

Проспекты «Нэшвилла» и «Вашингтона» провели контрольный матч. «Предаторз» победили со счетом 3:2 в овертайме.

Защитник «Кэпиталз» Александр Алексеев попал под два мощных силовых приема в этой встрече. Причем в первый раз его сбил с ног нападающий «Нэшвилла» Яков Тренин.

Не день защитника «Вашингтона» Александра Алексеева. Получил от Якова Тренина (№32). pic.twitter.com/ABcCGBYHyG — sports_centre (@sportscentre9) September 9, 2019

А затем Алексееву врезали в голову в центре площадки. Матч не доиграл, но травмы нет. pic.twitter.com/FwFt2GM9Sf — sports_centre (@sportscentre9) September 9, 2019

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