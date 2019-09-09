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Не его день. Александр Алексеев попал по два жестких силовых приема

16:00
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Проспекты «Нэшвилла» и «Вашингтона» провели контрольный матч. «Предаторз» победили со счетом 3:2 в овертайме.

Защитник «Кэпиталз» Александр Алексеев попал под два мощных силовых приема в этой встрече. Причем в первый раз его сбил с ног нападающий «Нэшвилла» Яков Тренин.

НХЛ: сетка и календарь плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

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