Российский вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин рад, что сезон возобновится в формате плей-офф из 24 команд. Если бы плей-офф проводили в стандартном формате, то команда бы не сыграла в Кубке Стэнли.

— Крутая новость, мы очень рады, что так случилось, будем готовиться, — цитирует ТАСС Шестеркина. — Думаю, сейчас все отдыхают психологически, проводят время с семьями. Болельщикам будет интересно на все это посмотреть. В плей-офф победит тот, кто будет более «легким» и лучше подготовится.

Не думаю, что мы увидим хоккей очень высокого качества. Но все будет хорошо. Надо хорошо подготовиться, главное, чтобы игроки не травмировались.