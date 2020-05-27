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«Не думаю, что увидим хоккей очень высокого качества». Шестеркин — о возобновлении сезона в НХЛ

06:18

Российский вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин рад, что сезон возобновится в формате плей-офф из 24 команд. Если бы плей-офф проводили в стандартном формате, то команда бы не сыграла в Кубке Стэнли.

— Крутая новость, мы очень рады, что так случилось, будем готовиться, — цитирует ТАСС Шестеркина. — Думаю, сейчас все отдыхают психологически, проводят время с семьями. Болельщикам будет интересно на все это посмотреть. В плей-офф победит тот, кто будет более «легким» и лучше подготовится.

Не думаю, что мы увидим хоккей очень высокого качества. Но все будет хорошо. Надо хорошо подготовиться, главное, чтобы игроки не травмировались.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/8572047

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