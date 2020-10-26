Тренер по развитию игроков «Айлендерс» Владимир Малахов прокомментировал перспективы вратаря Ильи Сорокина в НХЛ и оценил развитие нападающего Анатолия Голышева, который сейчас выступает в «Автомобилисте».

— Анатолий Голышев — работоспособный парень, который играет на команду, — сказал Малахов в интервью «СЭ». — Если так будет продолжать и дальше, у него есть все шансы закрепиться в НХЛ. Но это будет зависеть от него.

— Работа с Биллом Питерсом поможет ему, если он решит поехать в Америку?

— Разумеется. Вряд ли Питерс поменял свою идеологию. Видно, что «Автомобилист» сейчас играет в другой хоккей. Требования у Питерса остались энхаэловскими. Голышеву это должно помочь понять, что тренеры просят в НХЛ.

— Когда «Айлендерс» расстались с Томасом Грайссом и подписали Илью Сорокина, я подумал, что в сезон команда зайдет с двумя российскими вратарями. Но затем клуб пригласил 34-летнего Кори Шнайдера. Это значит, что Сорокин начнет сезон в АХЛ?

— Это ничего не значит. Я разговаривал с Ильей, он готов поиграть в АХЛ. Он — целеустремленный парень, который знает, чего хочет. Не думаю, что Шнайдер станет для него большой помехой. Если Сорокин будет играть на том уровне, который он показывал КХЛ, через год мы можем его увидеть основным вратарем. (Михаил Скрыль)

Полностью интервью с Владимиром Малаховым можно прочесть здесь.