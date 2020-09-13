Голкипер «Далласа» Антон Худобин оценил свою игру в четвертом матче финала Западной конференции против «Вегаса» (2:1). Он сделал 32 сэйва и был признан первой звездой матча.

«Очень хорошо, что получается игра... Но я не думаю, что это кураж, — цитирует Худобина официальный сайт НХЛ. — Просто на каждый матч я выхожу с тем же настроем, как и на предыдущий. Игры идут через день, особо не расслабишься.

Какой-то кураж не ловишь, потому что сегодня матч закончился — нужно максимально отдохнуть и готовиться завтра к следующей игре. Будет новое собрание, какие-то вводные. Нет-нет, это не кураж. Мы просто играем в хоккей».

Счет в серии: 3-1 в пользу «Далласа». Следующая игра состоится 15 сентября.