«Сент-Луис» выиграли у «Нью-Джерси». Бучневич сделал 3 голевые передачи, Барбашев набрал 2 очка

Барбашев и Бучневич помогли «Сент-Луису» обыграть «Нью-Джерси»

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«Сент-Луис» на выезде переиграл «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3. «Блюз» одержали вторую победу подряд.

Российский нападающий «Сент-Луиса» Павел Бученвич сделал три голевые передачи. Его одноклубник и соотечественник Иван Барбашев набрал 2 (1+1) очка.