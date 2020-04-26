NBC Sports Washington составил символическую сборную «Кэпиталз» из россиян

Во время пандемии коронавируса портал NBC Sports Washington составляет символические сборные всех времен «Кэпиталз» по национальному признаку. После шведов, канадцев и американцев пришел черед россиян.

В символическую команду вошли: Семен Варламов, Дмитрий Орлов, Сергей Гончар, Александр Семин, Евгений Кузнецов и Александр Овечкин.

Орлов, Кузнецов и Овечкин продолжают выступать за «Вашингтон». Вторым вратарем команды является Илья Самсонов.

Сезон в НХЛ прерван на неопределенный срок из-за коронавируса.