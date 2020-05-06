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NBC Sports составил топ-6 недооцененных игроков в истории «Вашингтона». В рейтинге россиянин и украинец

08:13
Александр Семин. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Александр Семин. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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Американский телеканал NBC Sports представил топ-6 игроков «Вашингтона», которые не получили признания в полной мере или оставались в тени. На шестом месте рейтинга российский нападающий Александр Семин. В 469 матчах за команду он набрал 408 (197+211) очков.

На четвертой позиции украинский форвард Дмитрий Христич. Он набрал 300 (140+160) очков в 419 матчах. Рейтинг возглавил Брэйден Холтби — основной вратарь «Вашингтона». В 2018 году он выиграл с командой Кубок Стэнли. Предполагается, что текущий сезон будет последним для голкипера.

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