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NBC считает Галлана основным претендентом на пост главного тренера «Сиэтла»

15:35
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Телеканал NBC составил список тренеров, которые могут возглавить новую команду НХЛ — «Сиэтл». Возглавил этот рейтинг бывший тренер «Флориды» и «Вегаса» Жерар Галлан.

Также в список попали: Брюс Будро, Рикард Гренберг, Тодд Нельсон и Джон Стивенс.

Совет управляющих НХЛ в декабре 2018 года одобрил включение клуба из Сиэтла в состав участников лиги. «Сиэтл Кракен» станет 32-й командой в НХЛ и должен начать выступление в лиге с сезона-2021/22. В июле клуб из Сиэтла выпустил видеоролик, в котором объявил название и представил логотип.

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