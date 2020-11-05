NBC считает Галлана основным претендентом на пост главного тренера «Сиэтла»

Телеканал NBC составил список тренеров, которые могут возглавить новую команду НХЛ — «Сиэтл». Возглавил этот рейтинг бывший тренер «Флориды» и «Вегаса» Жерар Галлан.

Также в список попали: Брюс Будро, Рикард Гренберг, Тодд Нельсон и Джон Стивенс.

Who will be the head coach of @NHLSeattle_?



The Pro Hockey Talk writers ranked some of the potential candidates.



More here: https://t.co/aUTAJ1SL9p pic.twitter.com/QFleptEhL7 — #ThankYouDoc (@NHLonNBCSports) November 4, 2020

Совет управляющих НХЛ в декабре 2018 года одобрил включение клуба из Сиэтла в состав участников лиги. «Сиэтл Кракен» станет 32-й командой в НХЛ и должен начать выступление в лиге с сезона-2021/22. В июле клуб из Сиэтла выпустил видеоролик, в котором объявил название и представил логотип.