NBC считает Галлана основным претендентом на пост главного тренера «Сиэтла»
15:35
Телеканал NBC составил список тренеров, которые могут возглавить новую команду НХЛ — «Сиэтл». Возглавил этот рейтинг бывший тренер «Флориды» и «Вегаса» Жерар Галлан.
Также в список попали: Брюс Будро, Рикард Гренберг, Тодд Нельсон и Джон Стивенс.
Совет управляющих НХЛ в декабре 2018 года одобрил включение клуба из Сиэтла в состав участников лиги. «Сиэтл Кракен» станет 32-й командой в НХЛ и должен начать выступление в лиге с сезона-2021/22. В июле клуб из Сиэтла выпустил видеоролик, в котором объявил название и представил логотип.