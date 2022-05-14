NBC: «Овечкин и Бэкстрем сделали все, чтобы «Вашингтон» смог пройти лучшую команду регулярного чемпионата»

Телеканал NBC подвел итоги серии первого раунда плей-офф НХЛ между «Вашингтоном» и «Флоридой» (2-4).

«Две главные фигуры после двух десятком лет в истории «Вашингтона» пришли на пресс-конференцию после завершения шестого матча. Достаточно было увидеть выражения их лиц, чтобы понять, как тяжело они переживают поражение.

Александр Овечкин и Никлас Бэкстрем сделали все, чтобы «Вашингтон» смог пройти лучшую команду регулярного чемпионата. Но «Флорида» не зря выиграла «Президентс Трофи». Если команда одерживает три волевые победы по ходу серии, то сопернику остается только признать свое поражение.

И все же «Столичные» оказали достойное сопротивление «Флориде». Что делает это поражение для Овечкина и Бэкстрема только еще более болезненным», — говорится в статье на сайте канала.

Счет в серии до четырех побед стал 4-2 в пользу «Флориды», которая впервые с 1996 года пробилась во второй раунд плей-офф НХЛ.

«Кэпиталз» не могут преодолеть первую стадию Кубка Стэнли с 2019 года. В 2018 году «Вашингтон» впервые в истории выиграл Кубок Стэнли.