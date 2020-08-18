Назем Кадри: «В прошлом матче я играл не лучшим образом, поэтому сегодня хотел выложиться по полной»

Форвард «Колорадо» Назем Кадри поделился впечатлениями после матча первого раунда плей-офф НХЛ против «Аризоны» (7:1). В этой игре он сделал дубль.

«Я просто стараюсь играть на максимуме каждый день, именно это делают профессионалы, — цитирует Кадри официальный сайт НХЛ. — В прошлом матче я играл не лучшим образом, поэтому сегодня хотел выложиться по полной. В начале мне удались пару прорывов, после чего остаток игры сложился полегче».

Счет в серии: 3-1 в пользу «Колорадо».