НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Назем Кадри: «В прошлом матче я играл не лучшим образом, поэтому сегодня хотел выложиться по полной»

07:51
Теги:

Форвард «Колорадо» Назем Кадри поделился впечатлениями после матча первого раунда плей-офф НХЛ против «Аризоны» (7:1). В этой игре он сделал дубль.

«Я просто стараюсь играть на максимуме каждый день, именно это делают профессионалы, — цитирует Кадри официальный сайт НХЛ. — В прошлом матче я играл не лучшим образом, поэтому сегодня хотел выложиться по полной. В начале мне удались пару прорывов, после чего остаток игры сложился полегче».

Счет в серии: 3-1 в пользу «Колорадо».

Дополнительная информация:

https://www.nhl.com/ru/news/roundup-of-august-17-nhl-action/c-318575982

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир