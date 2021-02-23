Бывший главный тренер «Витязя» Андрей Назаров заявил, что на сто процентов уверен в своей правоте в ситуации с форвардом Артемием Панариным. 22 февраля тренер дал интервью, в котором обвинил российского хоккеиста в избиении девушки в Латвии в 2011 году.

«Интересно, а почему все испугались, раз Назаров такой плохой? Почему все спрашивают только у Назарова сейчас? Там были тренерский штаб, массажисты, доктора, 25 человек из хоккейной команды. Почему никто не спрашивает у них, что же тогда произошло? То, что случившееся — правда, я знаю на 100%. А Панарин сейчас пытается отмотать всё, будто ничего не было», — цитирует «РИА Новости» Назарова.

Бывший тренер отмечает, что у этого инцидента было много свидетелей и это могут подтвердить другие хоккеисты.

«Есть несколько десятков свидетелей, среди которых действующие хоккеисты КХЛ, действующие менеджеры КХЛ. Их не купить, они богатые люди. А сейчас все Назаров да Назаров. Да, Назаров был на тот момент главным тренером «Витязя», и что? Я же не отрицаю этого. Но основной момент, который меня волнует, почему все испугались и молчат», — сказал тренер.

По словам тренера, «Витязь» на выезде уступил рижскому «Динамо» (0:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ, а вечером после игры Панарин вместе с легионерами подмосковного клуба отправился в бар, где ударил девушку.

После карьеры в «Витязе» Панарин перешел в СКА, с которым стал обладателем Кубка Гагарина-2015. Сразу после этого форвард перешел в «Чикаго» и по итогам сезона стал обладателем приза лучшему новичку лиги — «Колдер Трофи».

На данный момент 29-летний форвард играет в составе «Рейнджерс».