Найт сыграет в воротах «Флориды» в шестом матче против «Тампы»
19:00
Голкипер Спенскер Найт будет защищать ворота «Флориды» в шестом матче серии Кубка Стэнли против «Тампы», сообщает Twitter «Пантерз».
20-летний голкипер дебютировал в плей-офф в прошлой встрече. Он отразил 36 из 37 бросков, а «Флорида» победила со счетом 4:1.
«Тампа» пока ведет в серии со счетом 3-2.
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