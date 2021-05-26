Найт сыграет в воротах «Флориды» в шестом матче против «Тампы»

Голкипер Спенскер Найт будет защищать ворота «Флориды» в шестом матче серии Кубка Стэнли против «Тампы», сообщает Twitter «Пантерз».

20-летний голкипер дебютировал в плей-офф в прошлой встрече. Он отразил 36 из 37 бросков, а «Флорида» победила со счетом 4:1.

«Тампа» пока ведет в серии со счетом 3-2.