Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Найт сыграет в воротах «Флориды» в шестом матче против «Тампы»

19:00
Теги:

Голкипер Спенскер Найт будет защищать ворота «Флориды» в шестом матче серии Кубка Стэнли против «Тампы», сообщает Twitter «Пантерз».

20-летний голкипер дебютировал в плей-офф в прошлой встрече. Он отразил 36 из 37 бросков, а «Флорида» победила со счетом 4:1.

«Тампа» пока ведет в серии со счетом 3-2.

Читайте также

ФНЛ определила даты переходных матчей с командами РПЛ по итогам следующего сезона
Россия всухую победила Данию на чемпионате мира
Казахстан — Германия: видеообзор матча ЧМ-2021
Россия — Дания: все голы матча ЧМ-2021

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: НХЛ — Кубок Стэнли 2021: плей-офф сезона 2020 / 2021 — пары и все раунды в дивизионах, новости и обзоры матчей