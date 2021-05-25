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Найт стал вторым среди самых молодых вратарей, выигравших дебютный матч плей-офф

09:54
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Вратарь «Флориды» Спенсер Найт одержал победу в дебютном матче Кубка Стэнли против «Тампы» (4:1, 2-3).

Американец, которому на момент встречи было 20 лет 35 дней, отразил 36 бросков из 37 и стал вторым в списке самых молодых голкиперов, выигравших свой первый матч в плей-офф.

Моложе его был только Дон Бопре (19 лет 202 дня) в сезоне-1980/81, когда выступал за «Миннесоту Норт Старс».

Кроме того, Найт стал самым молодым вратарем в истории лиги, чей дебют в плей-офф пришелся на матч, когда команда находилась на грани поражения в серии.

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Материалы сюжета: НХЛ — Кубок Стэнли 2021: плей-офф сезона 2020 / 2021 — пары и все раунды в дивизионах, новости и обзоры матчей