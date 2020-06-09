НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Наточил я свой топор. Необычная подготовка Малкина к сезону

22:35
Теги:

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин опубликовал новый пост в Instagram. Он сфотографировался с топором в руках.

Напомним, сезон НХЛ был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса. С 8 июня команды получили право возобновить тренировки на клубных базах.

Ранее стало известно, что нападающий будет претендовать на получение «Билл Мастертон Трофи». Это награда, ежегодно вручаемая хоккеисту НХЛ, проявившему высокое спортивное мастерство и верность хоккею. Лауреата определяют члены Ассоциации журналистов, пишущих о хоккее, по итогам регулярного чемпионата.

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир