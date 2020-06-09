Наточил я свой топор. Необычная подготовка Малкина к сезону

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин опубликовал новый пост в Instagram. Он сфотографировался с топором в руках.

Напомним, сезон НХЛ был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса. С 8 июня команды получили право возобновить тренировки на клубных базах.

Ранее стало известно, что нападающий будет претендовать на получение «Билл Мастертон Трофи». Это награда, ежегодно вручаемая хоккеисту НХЛ, проявившему высокое спортивное мастерство и верность хоккею. Лауреата определяют члены Ассоциации журналистов, пишущих о хоккее, по итогам регулярного чемпионата.