Натан Маккинон: «Считаю, что Панарин должен получить Харт Трофи»

Нападающий «Колорадо» Натан Маккиннон поделился мнением об игре форварда «Рейнджерс» Артемии Панарине.

— Знал, что Панарин станет свободным агентом прошлым летом, поэтому активно следил за ситуацией в «Коламбусе», — цитирует TSN Маккиннона. — Наблюдал за ним весь прошлый сезон, мы поддерживали связь. Он — хороший парень. Возможно, я немного предвзят, но считаю, что он должен выиграть «Харт Трофи» в этом году.

«Харт Мемориал Трофи» — ежегодная награда в НХЛ, которая вручается игроку, внесшему наибольший вклад в успехи своей команды в регулярном чемпионате.

Регулярный чемпионат НХЛ был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса. В плей-офф сыграют 24 команды, имеющие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед.