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Натан Маккиннон: «Четвертый гол «Далласа» выпустил из нас воздух»

07:19
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Форвард «Колорадо» Натан Маккиннон поделился впечатлениями после матча второго раунда плей-офф НХЛ против «Далласа» (4:5). Он рассказал о причинах поражения своей команды.

«Первый период выдался сложным, но даже в его конце мы летали по площадке, — цитирует Маккиннона официальный сайт НХЛ. — Во втором периоде мы их полностью переиграли. Мы отлично себя чувствовали и имели большое преимущество в первые семь-восемь минут третьего периода. Не знаю, какое было соотношение опасных моментов, но есть ощущение, что нам многое удалось перед воротами. А потом они забили четвертый гол, что выпустило из нас воздух».

«Даллас» ведет в серии со счетом 3-1.

Дополнительная информация:

https://www.nhl.com/ru/news/roundup-of-august-30-nhl-action/c-318812766

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