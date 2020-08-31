Натан Маккиннон: «Четвертый гол «Далласа» выпустил из нас воздух»

Форвард «Колорадо» Натан Маккиннон поделился впечатлениями после матча второго раунда плей-офф НХЛ против «Далласа» (4:5). Он рассказал о причинах поражения своей команды.

«Первый период выдался сложным, но даже в его конце мы летали по площадке, — цитирует Маккиннона официальный сайт НХЛ. — Во втором периоде мы их полностью переиграли. Мы отлично себя чувствовали и имели большое преимущество в первые семь-восемь минут третьего периода. Не знаю, какое было соотношение опасных моментов, но есть ощущение, что нам многое удалось перед воротами. А потом они забили четвертый гол, что выпустило из нас воздух».

«Даллас» ведет в серии со счетом 3-1.