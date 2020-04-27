«Наступит утро ясное». Жена Овечкина показала, как нападающий готовится к возобновлению сезона

Анастасия Шубская, жена форварда Александра Овечкина, опубликовала видео в сториз своего Instagram. Под песню «Луч солнца золотого» она показала завтрак сына Сергея и тренировочное упражение капитана «Кэпиталз».

Сезон в НХЛ приостановлен на неопределенный срок из-за коронавируса. По последним данным, в мире зарегистрированы 2 962 915 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в 185 странах/регионах. Зафиксированы 205 936 летальных исходов из-за осложнений после заражения вирусом, 861 590 человек выздоровели за время пандемии.