Наставник «Каролины» Бриндамор заявил, что Свечников может пропустить несколько стартовых матчей сезона

Главный тренер «Каролины» Род Бриндамор подтвердил, что нападающий «Харрикейнз» Андрей Свечников пропустит первый матч сезона НХЛ. 12 октября «Каролина» дома сыграет с «Оттавой».

Наставник добавил, что форвард, вероятно, пропустит не одну, а несколько игр сезона.

«Мы надеялись, что он будет готов. Он хорошо выглядит и все такое, но это не тот случай, когда вы хотите торопить его. Он близок, но он не готов. Так что какое-то время мы будем обходиться без него.

Поедет ли Свечников с командой на шестиматчевый выезд после домашнего матча? Скорее всего, нет. Посмотрим. Он очень близок. Мы уезжаем в четверг или пятницу, так что я не ожидаю, что это произойдет", — цитирует тренера пресс-служба НХЛ.

23-летний россиянин перенес операцию на колене 16 марта и пропустил плей-офф. В минувшем сезоне форвард провел 64 матча, в которых набрал 55 (23+32) очков.