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«Наше все, наша жизнь... спасибо тебе, моя родная». Овечкин поблагодарил жену за второго сына

00:27
Александр Овечкин с женой и новорожденным сыном. Фото Instagram
Александр Овечкин с женой и новорожденным сыном. Фото Instagram
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Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин опубликовал фотографию со своими детьми. 27 мая родился мальчик, которого назвали Ильей.

«Настя, это наше с тобой счастье, наши малыши, которые на этом фото 1-й раз вместе. Наше все, наша жизнь... спасибо тебе, моя родная, за наших сыновей! Очень вас люблю! Я здесь самый счатливый», — написал Овечкин в Instagram.

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