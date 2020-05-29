«Наше все, наша жизнь... спасибо тебе, моя родная». Овечкин поблагодарил жену за второго сына

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин опубликовал фотографию со своими детьми. 27 мая родился мальчик, которого назвали Ильей.

«Настя, это наше с тобой счастье, наши малыши, которые на этом фото 1-й раз вместе. Наше все, наша жизнь... спасибо тебе, моя родная, за наших сыновей! Очень вас люблю! Я здесь самый счатливый», — написал Овечкин в Instagram.