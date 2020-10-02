Генеральный менеджер «Каролины» Дон Уодделл рассказал о ситуации с продлением контракта российского нападающего Андрея Свечникова. Трехлетнее соглашение-новичка 20-летнего хоккеиста истекает следующим летом.

«Наша цель — сохранить Андрея на долгое время. Но учитывая нынешнее состояние дел, возможно, будет иметь смысл заключить промежуточное соглашение. Можно заключить двухлетний договор, после чего подготовить себя к восьмилетнему соглашению, что оставит игрока в команде на 10 лет», — цитирует сайт НХЛ Уодделла.

Ранее инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман сообщал, что один из вариантов — контракт на 8 лет с зарплатой в 7,5 миллионов долларов в год.

В прошлом сезоне Свечников провел 68 игр в регулярном чемпионате и набрал 61 (24+37) балл. В плей-офф этого года у него 7 (4+3) очков в 6 встречах.