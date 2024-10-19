Набравший четыре очка Наместников прокомментировал разгром «Сан-Хосе»
Нападающий «Виннипега» Владислав Наместников подвел итоги матча против «Сан-Хосе» (8:3) в регулярном чемпионате НХЛ.
31-летний россиянин впервые в одной игре североамериканской лиги набрал 4 (1+3) очка.
«Всегда когда ты забиваешь, это придает уверенности. Но в этой лиге нельзя слишком сильно радоваться или расстраиваться. Сегодня мы насладились игрой, но уже в воскресенье нам предстоит матч.
Стартовые три игры были не самыми лучшими для нас. Но сегодня мы использовались скорость и мастерство, чтобы забросить несколько шайб», — цитирует Наместникова официальный сайт НХЛ.
«Виннипег» одержал 4 победы в 4 матчах на старте сезона и лидирует в Западной конференции. «Сан-Хосе» с двумя очками идет на 14-й строчке.
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|Столичный дивизион
|И
|В
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|О
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|Нью-Джерси
|7
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|2
|10
|2
|Рейнджерс
|4
|3
|1
|7
|3
|Питтсбург
|6
|3
|3
|6
|4
|Каролина
|3
|2
|1
|4
|5
|Вашингтон
|3
|2
|1
|4
|6
|Коламбус
|4
|2
|2
|4
|7
|Айлендерс
|4
|1
|3
|4
|8
|Филадельфия
|4
|1
|3
|3
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
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|Флорида
|6
|3
|3
|7
|2
|Тампа-Бэй
|3
|3
|0
|6
|3
|Торонто
|4
|3
|1
|6
|4
|Бостон
|5
|3
|2
|6
|5
|Оттава
|4
|2
|2
|4
|6
|Монреаль
|5
|2
|3
|4
|7
|Баффало
|6
|1
|5
|3
|8
|Детройт
|4
|1
|3
|2
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|4
|4
|0
|8
|2
|Даллас
|5
|4
|1
|8
|3
|Юта
|5
|3
|2
|7
|4
|Миннесота
|4
|2
|2
|6
|5
|Сент-Луис
|5
|3
|2
|6
|6
|Чикаго
|5
|2
|3
|5
|7
|Колорадо
|5
|1
|4
|2
|8
|Нэшвилл
|4
|0
|4
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|4
|4
|0
|8
|2
|Вегас
|5
|3
|2
|6
|3
|Сиэтл
|5
|3
|2
|6
|4
|Лос-Анджелес
|5
|2
|3
|6
|5
|Анахайм
|4
|2
|2
|5
|6
|Ванкувер
|4
|1
|3
|4
|7
|Эдмонтон
|5
|2
|3
|4
|8
|Сан-Хосе
|5
|0
|5
|2
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24.10
|19.10
|02:00
|
Питтсбург – Каролина
|1 : 4
|19.10
|03:00
|
Виннипег – Сан-Хосе
|8 : 3
|19.10
|04:00
|
Колорадо – Анахайм
|4 : 3 ОТ
|19.10
|20:00
|
Оттава – Тампа-Бэй
|- : -
|19.10
|21:00
|
Нэшвилл – Детройт
|- : -
|19.10
|23:00
|
Даллас – Эдмонтон
|- : -
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