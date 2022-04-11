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Сегодня, 10:30

Нападающий «Виннипега» Шайфли в четвертый раз за карьеру набрал более 70 очков. Рекорд в истории клуба принадлежит Ковальчуку

Нападающий «Виннипега» Шайфли в четвертый раз за карьеру набрал более 70 очков
Иван Шитик
Корреспондент
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«Виннипег» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Оттаву» со счетом 4:3. Форвард «Джетс» Марк Шайфли отметился в этой встрече результативной передачей.

Таким образом, он достиг отметки в 70 очков в сезоне. 29-летний канадец делает это уже в четвертый раз за карьеру.

Рекорд клуба по этому показателю принадлежит россиянину Илье Ковальчуку. Нападающий пять раз за карьеру преодолевал отметку в 70 очков за сезон, когда выступал еще за «Атланту».

Напомним, что «Аталанта» переехала в Виннипег и сменила название в 2011 году.

Илья Ковальчук
Марк Шайфли
ХК Виннипег Джетс
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4 Вашингтон 72 40 32 90
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3 Тампа-Бэй 72 44 28 96
4 Бостон 72 45 27 95
5 Детройт 72 28 44 66
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2 Эдмонтон 73 42 31 90
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4 Вегас 73 40 33 84
5 Ванкувер 73 35 38 80
6 Анахайм 74 29 45 70
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8 Сиэтл 72 23 49 52
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И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 72 108
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 72 104
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 72 101
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 67 58
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 72 50
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 73 49
И КН
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

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Фредерик Андерсен

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Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

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