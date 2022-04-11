Нападающий «Виннипега» Шайфли в четвертый раз за карьеру набрал более 70 очков. Рекорд в истории клуба принадлежит Ковальчуку

Нападающий «Виннипега» Шайфли в четвертый раз за карьеру набрал более 70 очков

«Виннипег» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Оттаву» со счетом 4:3. Форвард «Джетс» Марк Шайфли отметился в этой встрече результативной передачей.

Таким образом, он достиг отметки в 70 очков в сезоне. 29-летний канадец делает это уже в четвертый раз за карьеру.

Рекорд клуба по этому показателю принадлежит россиянину Илье Ковальчуку. Нападающий пять раз за карьеру преодолевал отметку в 70 очков за сезон, когда выступал еще за «Атланту».

Напомним, что «Аталанта» переехала в Виннипег и сменила название в 2011 году.