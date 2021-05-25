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Нападающий «Виннипега» пошутил о попадании шайбы в пах: «Больше детей все равно не планировал»

10:00
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Нападающий «Виннипега» Блейк Уилер получил шайбой в пах по ходу четвертого матча серии плей-офф против «Эдмонтона» (4:3, 4-0). Он не очень удачно заблокировал бросок соперника.

«У меня трое прекрасных детей. И больше все равно не планировал. Так что все нормально», — пошутил Уилер в интервью Sportsnet.

Счет в серии до четырех побед стал 4-0 в пользу «Виннипега», который стал третьей командой, вышедшей во второй раунд плей-офф. Ранее в эту стадию пробились «Бостон» и «Колорадо».

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