Нападающий «Виннипега» пошутил о попадании шайбы в пах: «Больше детей все равно не планировал»
10:00
Нападающий «Виннипега» Блейк Уилер получил шайбой в пах по ходу четвертого матча серии плей-офф против «Эдмонтона» (4:3, 4-0). Он не очень удачно заблокировал бросок соперника.
«У меня трое прекрасных детей. И больше все равно не планировал. Так что все нормально», — пошутил Уилер в интервью Sportsnet.
Счет в серии до четырех побед стал 4-0 в пользу «Виннипега», который стал третьей командой, вышедшей во второй раунд плей-офф. Ранее в эту стадию пробились «Бостон» и «Колорадо».
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