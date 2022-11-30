Шайфли обошел Ковальчука по количеству матчей с 3+ очками за «Виннипег»

Нападающий «Виннипега» Марк Шайфли отметился тремя очками в матче против «Колорадо» (5:0) в регулярном чемпионате НХЛ.

Таким образом, канадец провел 55-й матч за «Джетс», в котором он набрал три очка. Он обошел по этому показателю россиянина Илью Ковальчука, у которого было 54 таких игр.

Третье место в списке занимает Блейк Уиллер, который в матче против «Колорадо» оформил хет-трик.