Нападающий «Виннипега» Элерс внесен в список травмированных. Травму ему нанес Орлов

«Виннипег» добавил нападающего Николая Элерса в долгосрочный список травмированных, сообщает пресс-служба команды. Он пропустит минимум 10 матчей или 24 дня.

Нападающий «Виннипега» получил травму в столкновении с защитником «Вашингтона» Дмитрием Орловым. Россиянин попал в колено датчанину, после чего тот был вынужден покинуть лед.

В этом сезоне Элерс набрал 25 (13+12) очков в 34 встречах.

Тем временем, «Джетс» вывели из списка травмированных форварда Блейка Уилера.