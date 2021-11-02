Нападающий «Вегаса» выбыл на 4-6 недель из-за перелома ноги
19:15
Нападающий «Вегаса» Вильям Карлссон пропустит как минимум месяц из-за травмы, сообщает пресс-служба клуба.
Главный тренер команды Питер Дебур подтвердил, что шведский форвард выбыл на 4-6 недель из-за повреждения нижней части тела.
Карлссон получил перелом ноги в ходе матча чемпионата НХЛ против «Анахайма» (5:4 Б).
В нынешнем сезоне хоккеист набрал 3 (1+2) очка при полезности «-4» в 8 играх.
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