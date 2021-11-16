Джонатан Маршессо попал в ковид-протокол НХЛ
19:37
Нападающий «Вегаса» Джонатан Маршессо попал в ковид-протокол НХЛ. Он выбыл на неопределенный срок, спишет журналист Бен Готц.
Недавно 30-летний канадец стал первым хоккеистом в истории «Голден Найтс», которому удалось забросил 100 шайб за команду.
Ранее в ковид-протоколе оказался другой игрок «Рыцарец» — Вильям Каррье.
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