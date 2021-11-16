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Джонатан Маршессо попал в ковид-протокол НХЛ

19:37
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Нападающий «Вегаса» Джонатан Маршессо попал в ковид-протокол НХЛ. Он выбыл на неопределенный срок, спишет журналист Бен Готц.

Недавно 30-летний канадец стал первым хоккеистом в истории «Голден Найтс», которому удалось забросил 100 шайб за команду.

Ранее в ковид-протоколе оказался другой игрок «Рыцарец» — Вильям Каррье.

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Иван Шитик все материалы автора
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