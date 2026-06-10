Стоун приблизился к Малкину по голам в финалах плей-офф НХЛ среди действующих игроков

Нападающий «Вегаса» Марк Стоун отметился заброшенной шайбой в четвертом матче финальной серии Кубка Стэнли-2026 против «Каролины».

Игра прошла 10 июня на «Т-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе и завершилась победой «Харрикейнз» со счетом 5:3. Счет в серии теперь равный — 2-2.

Для 34-летнего Стоуна этот гол стал седьмым в финалах плей-офф НХЛ за карьеру. Среди действующих игроков больше раз в решающей серии отличались только Брэд Маршан (13 голов), Кори Перри (11), Сэм Райнхарт (10), Евгений Малкин (8) и Онтре Пала (8).

Всего на счету канадского форварда «Вегаса» 12 (7+5) очков в 15 матчах Кубка Стэнли-2026.

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