Нападающий «Вегаса» Барбашев: «Овечкин всегда представляет угрозу»

Нападающий «Вегаса» Иван Барбашев отметил вклад форварда Александра Овечкина в победу «Вашингтона» над его командой в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:2).

«Они выглядели заряженно, особенно когда в большинстве вышел Овечкин. Он всегда представляет угрозу, и они просто воспользовались этим», — приводит пресс-служба НХЛ слова Барбашева.

В матче против «Вегаса» Овечкин поучаствовал в голе Тома Уилсона, который реализовал большинство. Всего он отметился двумя ассистами в игре и достиг отметки в 700 голевых пасов.

При этом 39-летний россиянин сделал 582-е результативное действие за карьеру при игре в большинстве, выйдя по этому показателю на 14-е место в истории НХЛ.