Фил Кессел — первый игрок в истории НХЛ, сыгравший 1000 матчей подряд
Нападающий «Вегаса» Фил Кессел провел 1000-й матч в НХЛ подряд. Это случилось в матче регулярного чемпионата против «Аризоны».
Таким образом, Кессел стал единственным игроком с таким показателем в истории лиги.
В этом сезоне 35-летний американец провел за «Голден Найтс» 17 матчей и набрал 7 (3+4) очков.
В марте 2022 года в матче с «Детройт Ред Уингз» (9:2) Кессел вышел на лед всего на 30 секунда в начале встречи, после чего улетел в Аризону на роды жены. Таким образом, он не потерял возможность стать первым игроком в истории лиги, который провел 1000 матчей подряд.
Ранее рекорд принадлежал Киту Яндлу (989 игр).
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|17
|14
|3
|28
|2
|Каролина
|17
|10
|7
|22
|3
|Айлендерс
|18
|11
|7
|22
|4
|Рейнджерс
|18
|8
|10
|20
|5
|Питтсбург
|17
|7
|10
|17
|6
|Филадельфия
|17
|7
|10
|17
|7
|Вашингтон
|19
|7
|12
|17
|8
|Коламбус
|16
|6
|10
|13
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|17
|15
|2
|30
|2
|Торонто
|18
|9
|9
|22
|3
|Тампа-Бэй
|17
|10
|7
|21
|4
|Детройт
|17
|8
|9
|20
|5
|Флорида
|17
|9
|8
|19
|6
|Монреаль
|17
|8
|9
|17
|7
|Баффало
|17
|7
|10
|14
|8
|Оттава
|16
|6
|10
|13
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|17
|10
|7
|22
|2
|Виннипег
|15
|10
|5
|21
|3
|Колорадо
|15
|9
|6
|19
|4
|Нэшвилл
|17
|8
|9
|17
|5
|Сент-Луис
|16
|8
|8
|16
|6
|Миннесота
|17
|7
|10
|16
|7
|Чикаго
|16
|6
|10
|15
|8
|Аризона
|16
|6
|10
|13
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|18
|14
|4
|28
|2
|Лос-Анджелес
|19
|11
|8
|23
|3
|Сиэтл
|17
|9
|8
|21
|4
|Эдмонтон
|17
|9
|8
|18
|5
|Калгари
|16
|7
|9
|16
|6
|Сан-Хосе
|19
|6
|13
|15
|7
|Ванкувер
|17
|5
|12
|13
|8
|Анахайм
|17
|5
|12
|11
|18.11
|03:00
|
Бостон – Филадельфия
|4 : 1
|18.11
|03:00
|
Каролина – Колорадо
|2 : 3 ОТ
|18.11
|03:00
|
Коламбус – Монреаль
|6 : 4
|18.11
|03:00
|
Тампа-Бэй – Калгари
|4 : 1
|18.11
|03:00
|
Торонто – Нью-Джерси
|2 : 3 ОТ
|18.11
|03:00
|
Флорида – Даллас
|4 : 6
|18.11
|04:00
|
Виннипег – Анахайм
|3 : 2
|18.11
|04:00
|
Миннесота – Питтсбург
|4 : 6
|18.11
|04:00
|
Нэшвилл – Айлендерс
|5 : 4
|18.11
|04:00
|
Сент-Луис – Вашингтон
|5 : 4 Б
|18.11
|06:00
|
Вегас – Аризона
|4 : 1
|18.11
|06:00
|
Сиэтл – Рейнджерс
|3 : 2 ОТ
|18.11
|06:30
|
Сан-Хосе – Детройт
|4 : 7
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|17
|32
|
|
Эрик Карлссон
Сан-Хосе
|19
|28
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|17
|28
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|17
|15
|
|
Бо Хорват
Ванкувер
|17
|13
|
|
Андрей Свечников
Каролина
|17
|12
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|14
|1.89
|
|
Коннор Хеллибак
Виннипег
|12
|2.07
|
|
Витек Ванечек
Нью-Джерси
|11
|2.09