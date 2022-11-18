Фил Кессел — первый игрок в истории НХЛ, сыгравший 1000 матчей подряд

Нападающий «Вегаса» Фил Кессел провел 1000-й матч в НХЛ подряд. Это случилось в матче регулярного чемпионата против «Аризоны».

Таким образом, Кессел стал единственным игроком с таким показателем в истории лиги.

В этом сезоне 35-летний американец провел за «Голден Найтс» 17 матчей и набрал 7 (3+4) очков.

В марте 2022 года в матче с «Детройт Ред Уингз» (9:2) Кессел вышел на лед всего на 30 секунда в начале встречи, после чего улетел в Аризону на роды жены. Таким образом, он не потерял возможность стать первым игроком в истории лиги, который провел 1000 матчей подряд.

Ранее рекорд принадлежал Киту Яндлу (989 игр).