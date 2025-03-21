Дорофеев признан второй звездой дня в НХЛ, Сорокин — третьей

НХЛ объявила лучших игроков по итогам матчей регулярного чемпионата 21 марта.

Первой звездой дня стал форвард «Айлендерс» Бо Хорват — автор двух шайб в ворота «Монреаля», включая победную в овертайме.

Второй звездой дня признан нападающий «Вегаса» Павел Дорофеев, на счету которого хет-трик в матче с «Бостоном» (5:1).

Третьей звездой дня стал вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин. Россиянин отразил 38 бросков из 41 и сделал два голевых паса.