Барбашев признан второй звездой дня в НХЛ

Нападающий «Вегаса» Иван Барбашев признан второй звездой игрового дня в НХЛ.

В первом матче регулярного чемпионата «Голден Найтс» обыграли «Колорадо» (8:4), россиянин набрал за игру 4 (2+2) очка.

Первой звездой дня стал вратарь «Монреаля» Сэм Монтембо, отразивший все 48 бросков в матче с «Торонто» (1:0).

Третьей звездой дня стал голкипер «Виннипега» Коннор Хеллебайк — 30 сейвов в гостевой победе над «Эдмонтоном» (6:0).