Сегодня, 21:02

Подколзин — о новом контракте с «Эдмонтоном»: «Думал, сумма будет меньше»

Алина Савинова

Форвард «Эдмонтона» Василий Подколзин прокомментировал свой новый контракт с клубом. По его словам, переговоры прошли достаточно легко.

Соглашение рассчитано три года, 24-летний россиянин будет получать 2,95 миллиона долларов в сезон.

«Я думал, что сумма будет меньше. Переговоры начались около трех недель назад. Мне сказали, что есть интерес и что они хотят подписать со мной контракт на несколько лет. Обычно когда говорят «несколько», это означает три или больше. После этого у нас было еще два звонка, а вечером в понедельник, 22 сентября, они позвонили мне в последний раз. Меня спросили «да» или «нет», и я сразу же ответил «да». Все сложилось довольно легко», — цитирует Подколзина RG.

В сезоне-2024/25 Подколзин провел 82 матча в регулярном чемпионате и набрал 24 (8+16) очка. В 22 играх плей-офф россиянин забросил 3 шайбы и отдал 7 результативных передач.

Василий Подколзин
Хоккей
НХЛ
ХК Эдмонтон Ойлерз
Популярное видео
Что творится в «Ак Барсе» / Кузнецов в «Металлурге» / «Нефтехимик» — топ
Хмелевский в «Ак Барсе» / «Салават» — аутсайдер / старт сезона КХЛ
Ткачев — о предсезонке с Разиным и встрече с «Авангардом»
Овечкин, Сергачев и Панарин — о «Матче года»
Просветов: сезон в ЦСКА и возвращение в НХЛ
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор
Ларионов вместо Ротенберга / Никитин в ЦСКА / «Витязь»
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Каролина» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Что будет с «Салаватом», будущее Ливо и Ремпала, трансферы Уфы
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Как «Локомотив» победил «Трактор», что будет с финалистами
«Флорида» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Флорида» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Каролина» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Радулов научил нас биться до конца»
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Каролина» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Локомотив» — чемпион? Почему «Трактор» плох в финале
