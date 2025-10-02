Подколзин — о новом контракте с «Эдмонтоном»: «Думал, сумма будет меньше»
Форвард «Эдмонтона» Василий Подколзин прокомментировал свой новый контракт с клубом. По его словам, переговоры прошли достаточно легко.
Соглашение рассчитано три года, 24-летний россиянин будет получать 2,95 миллиона долларов в сезон.
«Я думал, что сумма будет меньше. Переговоры начались около трех недель назад. Мне сказали, что есть интерес и что они хотят подписать со мной контракт на несколько лет. Обычно когда говорят «несколько», это означает три или больше. После этого у нас было еще два звонка, а вечером в понедельник, 22 сентября, они позвонили мне в последний раз. Меня спросили «да» или «нет», и я сразу же ответил «да». Все сложилось довольно легко», — цитирует Подколзина RG.
В сезоне-2024/25 Подколзин провел 82 матча в регулярном чемпионате и набрал 24 (8+16) очка. В 22 играх плей-офф россиянин забросил 3 шайбы и отдал 7 результативных передач.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Айлендерс
|0
|0
|0
|0
|2
|Вашингтон
|0
|0
|0
|0
|3
|Каролина
|0
|0
|0
|0
|4
|Коламбус
|0
|0
|0
|0
|5
|Нью-Джерси
|0
|0
|0
|0
|6
|Питтсбург
|0
|0
|0
|0
|7
|Рейнджерс
|0
|0
|0
|0
|8
|Филадельфия
|0
|0
|0
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|2
|Бостон
|0
|0
|0
|0
|3
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|4
|Монреаль
|0
|0
|0
|0
|5
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|6
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|7
|Торонто
|0
|0
|0
|0
|8
|Флорида
|0
|0
|0
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег Джетс
|0
|0
|0
|0
|2
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|3
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|4
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|5
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|6
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|7
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|8
|Юта
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
|8.10
|00:00
|
Флорида – Чикаго
|- : -
|8.10
|03:00
|
Рейнджерс – Питтсбург
|- : -
|8.10
|05:30
|
Лос-Анджелес – Колорадо
|- : -