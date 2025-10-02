Подколзин — о новом контракте с «Эдмонтоном»: «Думал, сумма будет меньше»

Форвард «Эдмонтона» Василий Подколзин прокомментировал свой новый контракт с клубом. По его словам, переговоры прошли достаточно легко.

Соглашение рассчитано три года, 24-летний россиянин будет получать 2,95 миллиона долларов в сезон.

«Я думал, что сумма будет меньше. Переговоры начались около трех недель назад. Мне сказали, что есть интерес и что они хотят подписать со мной контракт на несколько лет. Обычно когда говорят «несколько», это означает три или больше. После этого у нас было еще два звонка, а вечером в понедельник, 22 сентября, они позвонили мне в последний раз. Меня спросили «да» или «нет», и я сразу же ответил «да». Все сложилось довольно легко», — цитирует Подколзина RG.

В сезоне-2024/25 Подколзин провел 82 матча в регулярном чемпионате и набрал 24 (8+16) очка. В 22 играх плей-офф россиянин забросил 3 шайбы и отдал 7 результативных передач.