Уилсон: «Не думаю, что появится кто-то похожий на Овечкина»

Нападающий «Вашингтона» Том Уилсон выразил восхищение игрой российского капитана команды Александра Овечкина.

«Не думаю, что когда-нибудь появится кто-то похожий на Овечкина. Не могу представить себя выступающим так в 39 лет», — цитирует Уилсона Washington Post.

В текущем сезоне российский форвард набрал 18 (10+8) очков в 14 встречах. За карьеру Овечкин забросил 863 шайбы и отстает на 31 гол от рекорда лучшего снайпера НХЛ канадца Уэйна Гретцки (894 шайбы).